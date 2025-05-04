«Севилья» не смогла победить «Леганес»

Исаак Ромеро Фото: globallookpress.com
Голы за андалусийцев забивали Кике Салас и Исаак Ромеро.
В составе гостей отличились Мунир Эль-Хаддади и Хави Эрнандес.
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Севилья — Леганес 2:2
Голы: 0:1 Мунир Эль-Хаддади (7'), 1:1 Кике Салас (21'), 2:1 Исаак Ромеро (70'), 2:2 Хавьер Эрнандес (73') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона (Хуанлу Санчес, 46'), Луак Баде, Кике Салас, Адрия Педроса, Люсьен Агум, Сауль Ньигес (Исаак Ромеро, 55'), Доди Лукебакио, Сусо, Пеке (Неманья Гудель, 56'), Альваро Гарсия Паскуаль Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Оскар Родригес, 66'), Хавьер Эрнандес, Хорхе Саэнс, Серхио Гонсалес (Иван Неу, 81'), Даниэль Раба (Диего Гарсия, 81'), Ренато Тапиа, Хулио Чикко, Дарко Брашанац, Мунир Эль-Хаддади (Роберто Лопес, 88'), Дук (Ян Дьоманде, 66') Предупреждения: Доди Лукебакио (6'), Хосе Анхель Кармона (28'), Дарко Брашанац (34'), Ренато Тапиа (62'), Хавьер Эрнандес (75'), Исаак Ромеро (76'), Ян Дьоманде (80'), Иван Неу (83'), Адрия Педроса (89')