В 34-м туре лидер испанской Примерысыграет в гостях у. Поединок состоится 3 мая на стадионе «Хосе Соррилья». Начало в 22:00 мск.

«Вальядолид» полностью провалил сезон и покинет турнир последней командой таблицы. В гостях будет играть «Барселона», которая борется за титул. Сейчас она убирает почти всех на своем пути. Хозяевам точно будет несладко.

В прошлый раз «каталонцы» прошлись катком по «Вальядолиду». Была зафиксирована крупная победа со счетом 7:0. Лидер Примеры находится в хорошей форме, поэтому стоит ждать от него зрелищного футбола.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.02. Букмекеры: в хозяев никто не верит, котировки составляют 11.0 и 1.23 соответственно.

Искусственный интеллект продемонстрировал оптимизм и предсказал ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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