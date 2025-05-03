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    «Краснодар»«Краснодар» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
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    «Вальядолид» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 34-м туре лидер испанской Примеры «Барселона» сыграет в гостях у «Вальядолида». Поединок состоится 3 мая на стадионе «Хосе Соррилья». Начало в 22:00 мск.

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    «Вальядолид» полностью провалил сезон и покинет турнир последней командой таблицы. В гостях будет играть «Барселона», которая борется за титул. Сейчас она убирает почти всех на своем пути. Хозяевам точно будет несладко.

    В прошлый раз «каталонцы» прошлись катком по «Вальядолиду». Была зафиксирована крупная победа со счетом 7:0. Лидер Примеры находится в хорошей форме, поэтому стоит ждать от него зрелищного футбола.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

    • Букмекеры: в хозяев никто не верит, котировки составляют 11.0 и 1.23 соответственно.

    • Искусственный интеллект продемонстрировал оптимизм и предсказал ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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