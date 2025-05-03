«Вальядолид» полностью провалил сезон и покинет турнир последней командой таблицы. В гостях будет играть «Барселона», которая борется за титул. Сейчас она убирает почти всех на своем пути. Хозяевам точно будет несладко.
В прошлый раз «каталонцы» прошлись катком по «Вальядолиду». Была зафиксирована крупная победа со счетом 7:0. Лидер Примеры находится в хорошей форме, поэтому стоит ждать от него зрелищного футбола.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры: в хозяев никто не верит, котировки составляют 11.0 и 1.23 соответственно.
- Искусственный интеллект продемонстрировал оптимизм и предсказал ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
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