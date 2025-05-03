Сперцян: Не могли по‑другому сыграть при такой поддержке

Полузащитниквысказался о матче против(2:1).

«Очень важная победа. Не могли по‑другому сыграть при такой поддержке. Пенальти? Вообще это решение тренера. Был готов. Это футбол, такое случается. То, что было, остается в прошлом. Победили с помощью борьбы, дисциплины и, конечно же, поддержки трибун», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В активе «Краснодара» теперь 61 очко и первое место в турнирной таблице. Команда на семь баллов опережает второй «Зенит», у которого игра в запасе. У «Рубина» осталось 39 очков и седьмая строчка.