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    Сперцян: Не могли по‑другому сыграть при такой поддержке

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче против «Рубина» (2:1).

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Очень важная победа. Не могли по‑другому сыграть при такой поддержке. Пенальти? Вообще это решение тренера. Был готов. Это футбол, такое случается. То, что было, остается в прошлом. Победили с помощью борьбы, дисциплины и, конечно же, поддержки трибун», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

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    В активе «Краснодара» теперь 61 очко и первое место в турнирной таблице. Команда на семь баллов опережает второй «Зенит», у которого игра в запасе. У «Рубина» осталось 39 очков и седьмая строчка.

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