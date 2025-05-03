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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лечче» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 35-м туре Серии А «Наполи» сыграет в гостях у «Лечче». Матч состоится 3 мая в 19:00 мск.

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    «Лечче» вплотную приблизился к зоне вылета. Потеря очков может опустить клуб в зону последней тройки. С учетом того, что хозяева набрали только 2 очка в 5 матчах турнира, риск неудачи крайне высок.

    «Наполи» в свою очередь борется за титул и очень близок к нему. Команда Конте опережает «Интер» на 3 очка. Вполне вероятно, что никаких проблем у «неаполитанцев» не будет. Они уверенно провели последние матчи, выиграв всухую трижды подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» вряд ли будет иметь проблемы. Прогноз на поединок доступен здесь.

    • Букмекеры также мало верят, что «Лечче» сможет как-то навредить сопернику. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.40 и 1.56.

    • Искусственный интеллект дал свой прогноз — победа «Наполи» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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