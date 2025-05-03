В 35-м туре Серии Асыграет в гостях у. Матч состоится 3 мая в 19:00 мск.

«Лечче» вплотную приблизился к зоне вылета. Потеря очков может опустить клуб в зону последней тройки. С учетом того, что хозяева набрали только 2 очка в 5 матчах турнира, риск неудачи крайне высок.

«Наполи» в свою очередь борется за титул и очень близок к нему. Команда Конте опережает «Интер» на 3 очка. Вполне вероятно, что никаких проблем у «неаполитанцев» не будет. Они уверенно провели последние матчи, выиграв всухую трижды подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» вряд ли будет иметь проблемы. Прогноз на поединок доступен здесь.

считают, что «Наполи» вряд ли будет иметь проблемы. Прогноз на поединок доступен здесь. Букмекеры также мало верят, что «Лечче» сможет как-то навредить сопернику. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.40 и 1.56.

Искусственный интеллект дал свой прогноз — победа «Наполи» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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