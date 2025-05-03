«Лечче» вплотную приблизился к зоне вылета. Потеря очков может опустить клуб в зону последней тройки. С учетом того, что хозяева набрали только 2 очка в 5 матчах турнира, риск неудачи крайне высок.
«Наполи» в свою очередь борется за титул и очень близок к нему. Команда Конте опережает «Интер» на 3 очка. Вполне вероятно, что никаких проблем у «неаполитанцев» не будет. Они уверенно провели последние матчи, выиграв всухую трижды подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» вряд ли будет иметь проблемы. Прогноз на поединок доступен здесь.
- Букмекеры также мало верят, что «Лечче» сможет как-то навредить сопернику. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.40 и 1.56.
- Искусственный интеллект дал свой прогноз — победа «Наполи» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
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