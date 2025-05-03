приметв матче 35-го тура Серии А, который пройдет в Милане 3 мая. Начало встречи в 21:45 мск.

«Интер» пытается угнаться за «Наполи», чтобы в борьбе за титул, но отстает на 3 очка. У команды Индзаги ответственный момент. Она может выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Однако в Серии А «нерадзурри» проиграли два матча подряд.

В предстоящем поединке миланцы будут пытаться прервать полосу неудач. Очередная осечка может стоить им участия в борьбе за чемпионство.

Прогнозы и ставки

Мнение экспертов и букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от матча голов. Они предложили прогноз с двумя ставками.

ожидают от матча голов. Они предложили прогноз с двумя ставками. Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.45 на «Интер», 4.50 на ничью, 7.20 на «Верону».

Искусственный интеллект много голов не ждет, но минимальную победу «Интера» предсказал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.