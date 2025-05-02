«Реал» рассмотрит кандидатуру Солари на пост тренера на клубном чемпионате мира

рассматривается руководствомкак временный главный тренер команды на период проведения клубного чемпионата мира летом 2025 года.

Такое решение связано с тем, что основной кандидат на пост наставника — Хаби Алонсо — не планирует возглавлять команду до завершения турнира, чтобы начать работу с новым составом.

Руководство считает, что назначение Солари позволит избежать давления на нового главного тренера (Алонсо) в случае неудачного выступления на турнире и даст возможность спокойно приступить к работе с обновлённой командой после окончания клубного чемпионата мира.

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Сантьяго Солари тренировал «Реал» с октября 2018 года по март 2019 года.