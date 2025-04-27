ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию
    Все новости спорта

    «Ювентус» справился с «Монцей»

    «Ювентус» — «Монца»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Монца
    В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле переиграл «Монцу» со счетом 2:0.

    Рандаль Коло-Муани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рандаль Коло-Муани

    Забитыми мячами в составе победителей отметились Николас Гонсалес и Рандаль Коло-Муани.

    На 45+3-й минуте был удален Кенан Йылдыз, поэтому «Ювентус» играл весь второй тайм в меньшинстве.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Монца 2:0
    Голы: 1:0 Николас Гонсалес (11'), 2:0 Рандаль Коло Муани (33') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Николо Савона, 58'), Ренато Вейга, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Тимоти Уэа, 58'), Николас Гонсалес (Alberto Costa, 74'), Кенан Йылдыз, Рандаль Коло Муани Монца: Стефано Турати, Гиоргос Кирьякопулос, Самуэле Биринделли (Андреа Петанья, 63'), Андреа Карбони, Лука Кальдирола, Педру Перейра, Жан-Даниэль Акпа (Омари Форсон, 63'), Алессандро Бьянко (Патрик Чиурриа, 81'), Гаэтано Кастровилли (Стефано Сенси, 74'), Джанлука Капрари, Дани Мота (Самуэль Виньято, 81') Предупреждения: Ренато Вейга (32'), Николо Савона (59'), Педру Перейра (75'), Лука Кальдирола (80'), Alberto Costa (87'), Андреа Карбони (87') Удаление: Кенан Йылдыз (45 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ювентуса» теперь 62 очка и четвертое место в турнирной таблице, «Монца» (15) — последняя.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеют ли бергамаски разгромить «Лечче»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Каза Пия — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры