«Ювентус» справился с «Монцей»

В матче 34-го тура итальянской Серии Ана своем поле переигралсо счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Николас Гонсалес и Рандаль Коло-Муани.

На 45+3-й минуте был удален Кенан Йылдыз, поэтому «Ювентус» играл весь второй тайм в меньшинстве.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Монца 2:0 Голы: 1:0 Николас Гонсалес (11'), 2:0 Рандаль Коло Муани (33') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Николо Савона, 58'), Ренато Вейга, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Тимоти Уэа, 58'), Николас Гонсалес (Alberto Costa, 74'), Кенан Йылдыз, Рандаль Коло Муани Монца: Стефано Турати, Гиоргос Кирьякопулос, Самуэле Биринделли (Андреа Петанья, 63'), Андреа Карбони, Лука Кальдирола, Педру Перейра, Жан-Даниэль Акпа (Омари Форсон, 63'), Алессандро Бьянко (Патрик Чиурриа, 81'), Гаэтано Кастровилли (Стефано Сенси, 74'), Джанлука Капрари, Дани Мота (Самуэль Виньято, 81') Предупреждения: Ренато Вейга (32'), Николо Савона (59'), Педру Перейра (75'), Лука Кальдирола (80'), Alberto Costa (87'), Андреа Карбони (87') Удаление: Кенан Йылдыз (45 + 3')

Календарь и таблица Серии А

У «Ювентуса» теперь 62 очка и четвертое место в турнирной таблице, «Монца» (15) — последняя.