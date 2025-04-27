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    Анчелотти отреагировал на поражение от «Барселоны» в Кубке Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Короля.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Матч получился хорошим. В первом тайме было сложно, но во втором мы сыграли намного лучше. Игра была у нас под контролем. Мы были очень близки. Надо продолжать бороться. Мне не в чем упрекнуть команду. Если бы мы победили, это не стало бы сенсацией. Во втором тайме мы были ближе к победе, чем наши соперники.

    Мбаппе не мог отыграть все 90 минут, так что я предпочел выпустить его на второй тайм, когда общая скорость игры немного снизилась. Он был очень хорош, сравнял счет. Нам больно от того, что мы не смогли поднять кубок над головой, но упрекнуть команду не в чем», — приводит слова Анчелотти Marca.

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