Николич прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«200-е дерби, очень рад. Поздравляю команду. Серия без поражений продолжается. Спасибо болельщикам, спасибо "Спартаку" и Деяну за игру. Двигаемся дальше. Горячее дерби. Через три дня очень тяжелый матч с "Зенитом", что странно, потому что я первый раз играю такой Кубок, когда есть финал, а потом надо еще один финал играть», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА вышел на 3-е место, обойдя «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд по 50 очков, но по личным встречам «армейцы» обошли «красно-белых».