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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    Николич прокомментировал победу над «Спартаком»

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «200-е дерби, очень рад. Поздравляю команду. Серия без поражений продолжается. Спасибо болельщикам, спасибо "Спартаку" и Деяну за игру. Двигаемся дальше. Горячее дерби. Через три дня очень тяжелый матч с "Зенитом", что странно, потому что я первый раз играю такой Кубок, когда есть финал, а потом надо еще один финал играть», — приводит слова Николича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА вышел на 3-е место, обойдя «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд по 50 очков, но по личным встречам «армейцы» обошли «красно-белых».

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