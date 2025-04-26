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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    «Гавр» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Гавр Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 31-м туре чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях у «Гавра». Встреча назначена на 26 апреля 20:00 мск. Она пройдет на стадионе «Океан».

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    Борьба обеих команд в нынешнем сезоне еще не завершена. «Гавр» борется за сохранение прописки. У него есть реальные шансы вылететь в Лигу 2. После двух поражений подряд это стало еще более вероятным. Однако пока что хозяева находятся в зоне стыков.

    «Монако» нужно набирать очки, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов. При этом «монегаски» вполне могут потеснить «Марсель» со второй строчки. В общем играть еще есть за что. В прошлом туре гости допустили осечку, сыграв по нулям с «Осером». Теперь «Лилль» и «Ницца» на расстоянии одной победы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Монако» должен справиться с задачей. Ставки на игру доступны в прогнозе редакции.

    • Букмекеры предсказывают «Монако» легкую победу. Ставки принимаются с коэффициентами 6.80 и 1.42. На ничью можно поставить за 5.00.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал счет 1:0 в пользу «Монако».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Гавр» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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