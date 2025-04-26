В 31-м туре чемпионата Франциисыграет в гостях у. Встреча назначена на 26 апреля 20:00 мск. Она пройдет на стадионе «Океан».

Борьба обеих команд в нынешнем сезоне еще не завершена. «Гавр» борется за сохранение прописки. У него есть реальные шансы вылететь в Лигу 2. После двух поражений подряд это стало еще более вероятным. Однако пока что хозяева находятся в зоне стыков.

«Монако» нужно набирать очки, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов. При этом «монегаски» вполне могут потеснить «Марсель» со второй строчки. В общем играть еще есть за что. В прошлом туре гости допустили осечку, сыграв по нулям с «Осером». Теперь «Лилль» и «Ницца» на расстоянии одной победы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Монако» должен справиться с задачей. Ставки на игру доступны в прогнозе редакции.

полагают, что «Монако» должен справиться с задачей. Ставки на игру доступны в прогнозе редакции. Букмекеры предсказывают «Монако» легкую победу. Ставки принимаются с коэффициентами 6.80 и 1.42. На ничью можно поставить за 5.00.

Искусственный интеллект спрогнозировал счет 1:0 в пользу «Монако».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Гавр» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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