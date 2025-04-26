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    «Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал»

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    Ламин Ямаль
    Сегодня определится обладатель Кубка Испании сезона 2024/2025 — финальном матче сразятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и начнется в 23:00 по московскому времени. Следить за ходом Эль-Класико можно в месте с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Барселона — Реал Мадрид :
    Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Френки де Йонг, Даниэль Ольмо, Педри, Ламин Ямал, Рафаэл Диас, Ферран Торрес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Даниель Себальос, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» — самая титулованная команда в истории Кубка Испании. Каталонцы выигрывали турнир 31 раз, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя — «Атлетика» из Бильбао (24 трофея). В прошлом году эти команды встретились в четвертьфинале, где сильнее оказался «Атлетик», а позже именно баски завоевали кубок.

    В этом сезоне «Барселона» уверенно прошла путь до финала Кубка Испании, начав с 1/16 финала. Каталонцы разгромили «Барбастро» (4:0), затем не оставили шансов «Бетису» (5:1) и «Валенсии» (5:0). Единственное напряженное противостояние было в полуфинале с «Атлетико»: дома команды сыграли 4:4, но в ответной встрече на выезде «Барса» взяла верх — 1:0.

    «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и близка к завоеванию титула, но «Реал» по-прежнему дышит в спину. Каталонцы набрали 76 очков, а мадридцы — 72, и до конца сезона остается еще пять туров. Ключевым может стать очный матч, который состоится 11 мая. В последнем туре «Барса» минимально обыграла «Мальорку» со счетом 1:0, несмотря на 40 нанесенных ударов. Это уже третья победа подряд в Ла Лиге и 14-й матч без поражений — команда Флика продолжает уверенно идти к цели.

    «Реал»

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    «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз, уступая по числу титулов «Атлетику» (24) и «Барселоне» (31). В прошлом сезоне мадридцы завершили выступление в турнире довольно рано — уже на стадии 1/8 финала, уступив в дерби «Атлетико» со счетом 2:4 после дополнительного времени.

    В нынешнем розыгрыше Кубка Испании «Реал» стартовал с 1/16 финала, уверенно обыграв «Депортиво Минера» со счетом 5:0. В 1/8 финала мадридцы дожали «Сельту» лишь в дополнительное время — итоговые 5:2. Далее в напряженной концовке вырвали победу у «Леганеса» (3:2). Полуфинал с «Реалом Сосьедад» получился по-настоящему огненным: после минимальной выездной победы (1:0) «сливочные» дома выдали результативную ничью 4:4 и вышли в финал.

    «Реал» продолжает бороться за чемпионство с «Барселоной» в Ла Лиге и не намерен сдаваться. За пять туров до конца сезона мадридцы отстают от каталонцев на 4 очка и надеются на успех в оставшихся матчах. В последних трех встречах «сливочные» одержали три победы с минимальным счетом 1:0 — над «Алавесом», «Атлетиком» и «Хетафе». Однако в Лиге Чемпионов «Реал» не смог защитить титул: в четвертьфинале они уступили «Арсеналу» — 0:3 в Лондоне и 1:2 в Мадриде, завершив свои выступления на стадии 1/4 финала.

    Личные встречи

    Последний раз «Барселона» и «Реал» пересекались 12 января — в финале Суперкубка Испании каталонцы устроили разгром, победив со счётом 5:2. А в октябре прошлого года в Ла Лиге «Барса» снова была сильнее — тогда команда Флика уничтожила мадридцев 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». В десяти последних очных встречах — полное равенство: по пять побед у каждой из сторон.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 3.75.

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