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    «Осасуна» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 33-го тура испанской Примеры

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    Стали известны стартовые составы на матч между «Осасуной» и «Севильей» в рамках 33 тура Ла лиги. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

    Главный тренер «Осасуны» Висенте Морено
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    Главный тренер «Осасуны» Висенте Морено

    «Осасуна»: Серхио Эррера, Флавьян Бойомо, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хесус Аресо, Абель Бретонес, Пабло Ибаньес, Лукас Торро, Аймар Орос, Анте Будимир, Рубен Гарсия.

    «Севилья»: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Луак Баде, Кике Салас, Адриа Педроса, Люсьен Агум, Джибрил Соу, Доди Лукебакио, Жерар Фернандес, Чидера Эджуке, Исаак Ромеро Берналь.

    Команда Висенте Морено заметно прибавила в концовке сезона: памплонцы не проигрывают уже четыре тура подряд, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Такой серии у «Осасуны» не было с декабря прошлого года. Сейчас команда занимает место в середине таблицы и отстаёт от еврокубковой зоны всего на два очка.

    У «Севильи» сезон складывается неудачно. Руководство клуба уволило главного тренера Хавьера Пимьенту, и до конца чемпионата командой управляет ветеран Хоакин Капаррос. В последних пяти турах «Севилья» не знает побед.

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