2-й таймАрсенал — Кристал Пэлас 2:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Милан» обыграл «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

    «Интер» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    «Милан» в гостях разгромил «Интер» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе «россонери» дублем отметился Лука Йович, который забил свои голы на 36-й и 50-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Тейани Рейндерс на 85-й минуте.

    Футбол. Италия. Кубок
    Интер — Милан 0:3
    Голы: 0:1 Лука Йович (36'), 0:2 Лука Йович (50') Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (Никола Залевский, 53'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 54'), Кристьян Аслани (Хакан Чалханоглу, 54'), Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 53') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 78'), Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа (Малик Тшау, 59'), Рафаэл Леау, Лука Йович (Тэмми Абрахам, 78') Предупреждение: Хакан Чалханоглу (71')

    По сумме 2-х встреч «Милан» (1:1 и 3:0) пробился в финал Кубка Италии, а «Интер» завершил свое выступление на турнире.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шнайдер — Волынец
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парри — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры