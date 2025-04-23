«Милан» обыграл «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

в гостях разгромил(3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

В составе «россонери» дублем отметился Лука Йович, который забил свои голы на 36-й и 50-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Тейани Рейндерс на 85-й минуте.

Футбол. Италия. Кубок Интер — Милан 0:3 Голы: 0:1 Лука Йович (36'), 0:2 Лука Йович (50') Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (Никола Залевский, 53'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 54'), Кристьян Аслани (Хакан Чалханоглу, 54'), Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 53') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 78'), Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа (Малик Тшау, 59'), Рафаэл Леау, Лука Йович (Тэмми Абрахам, 78') Предупреждение: Хакан Чалханоглу (71')

По сумме 2-х встреч «Милан» (1:1 и 3:0) пробился в финал Кубка Италии, а «Интер» завершил свое выступление на турнире.