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    Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

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    Стал известен список из 10-и главных претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году по версии издания Goal.

    Рафинья — нападающий «Барселоны»
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    Рафинья — нападающий «Барселоны»

    Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году по версии Goal:

    • 1. Рафинья, «Барселона» (Испания);

    • 2. Усман Дембеле, ПСЖ (Франция);

    • 3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

    • 4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

    • 5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

    • 6. Роберт Левандовский, «Барселона» (Испания);

    • 7. Педри, «Барселона» (Испания);

    • 8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);

    • 9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

    • 10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания).

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    • Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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