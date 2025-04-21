Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Рафинья — нападающий «Барселоны» Фото: globallookpress.com
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году по версии Goal:
- 1. Рафинья, «Барселона» (Испания);
- 2. Усман Дембеле, ПСЖ (Франция);
- 3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);
- 4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);
- 5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);
- 6. Роберт Левандовский, «Барселона» (Испания);
- 7. Педри, «Барселона» (Испания);
- 8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);
- 9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);
- 10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания).
Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник «Манчестер Сити» Родри.