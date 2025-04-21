Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Стал известен список из 10-и главных претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году по версии издания Goal

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году по версии Goal:

1. Рафинья, «Барселона» (Испания);

2. Усман Дембеле, ПСЖ (Франция);

3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

6. Роберт Левандовский, «Барселона» (Испания);

7. Педри, «Барселона» (Испания);

8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);

9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания).

Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник «Манчестер Сити» Родри.