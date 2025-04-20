«Аугсбург» и «Айнтрахт» поделили очки в матче Бундеслиги

сыграл вничью с(0:0) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь матч хозяева 2 удара в створ и подали 3 угловых. «Айнтрахт» совершил 8 фолов и четырежды угрожал воротам соперника.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Айнтрахт Ф 0:0 Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис, Кристиян Якич, Фрэнк Аниика, Мерт Кёмюр (Фредрик Йенсен, 61'), Мариус Вольф (Анри Кудоссу, 80'), Алексис Клод-Морис (Филлип Тиц, 86'), Самюэль Эссенде (Мергим Бериша, 61') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун, Артур Теате (Ннамди Коллинз, 56'), Робин Кох, Тута, Расмус Кристенсен, Эйе Скири, Хуго Ларссон, Уго Экитике, Миши Батшуайи (Ансгар Кнауфф, 46'), Фарес Шаиби (Жан-Маттео Баойя, 46') Предупреждения: Ннамди Коллинз (72'), Dino Toppmoller (79'), Фрэнк Аниика (81'), Мергим Бериша (83')

После этого матча «Аугсбург» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 43 очками в активе. «Айнтрахт» — на 3-й строчке (52).