«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Лионом» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

27' Гарначо взял игру на себя, протащил мяч до штрафной, но решил не делиться с Хейлунном — удар пришелся в защитника.

25' Мата завершает розыгрыш корнера ударом с линии штрафной, но попытка вышла неудачной.

24' После подачи Шерки с углового Акуоко пробил головой с линии вратарской — мяч направлялся под перекладину, но Онана спас, вытащив удар!

22' Верету тонко разрезал оборону передачей направо в штрафную, Шерки пробил в ближний — Магуайр успел подставиться и заблокировал.

19' Далот поймал отскок на линии штрафной, пробив следом сильно выше перекладины.

18' Верету прихватил руками Фернандеша и получил желтую карточку за этот фол.

17' Фернандеш навесил с углового с левого фланга на ближнюю, но защитник сыграл надежно — выбил мяч головой подальше от ворот.

16' Какой момент! Каземиро обострил по флангу и пробил низом под дальнюю — но Перри среагировал в последний момент и выручил!

14' Бруну оказался на газоне после жесткого контакта с Матой, но обошлось без травмы, вроде как.

12' Фернандеш оказался на газоне рядом со штрафной в борьбе с оппонентом, но арбитр жестом показал — все чисто, играть дальше.

10' ГОООЛ!!! 1:0! Угарте выводит Манчестер Юнайтед вперед! Фернандеш ворвался по правому краю, выкатил мяч на Гарначо, а тот нашел в центре Угарте, который в касание пробил в левый нижний угол!

7' Фернандеш заработал первый угловой для хозяев и сам же исполнил подачу — мяч полетел на ближнюю, где защитники Лиона уверенно разобрались.

5' Толиссо начал комбинацию, сыграл в стенку с Шерки, но на пути передачи вовремя оказался Мазрауи.

3' Невысокие скорости показывают команды на старте матча. Манчестер Юнайтед чуть больше времени проводит с мячом.

1' Матч стартовал! Лион разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Обслужит сегодняшний матч Сандро Шерер из Швейцарии.

21:55 Напомним, победитель этой пары в полуфинале сыграет с сильнейшим в дуэли Атлетик — Рейнджерс.

21:50 Сюрпризов в стартовых составах нет: оба тренерских штаба делают ставку на тех же игроков, что выходили на поле в первом матче.

Стартовые составы

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Далот, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хейлунн.

«Лион»: Перри, Мэйтленд-Найлс, Мата, Ньякате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку, Верету, Шерки, Альмада, Микаутадзе

«Манчестер Юнайтед»

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» был близок к победе над «Лионом», ведя в счете 2:1. Однако в компенсированное время англичане все же пропустили и игра завершилась вничью — 2:2. Теперь команда Рубена Аморима попытается добиться выхода в полуфинал на домашнем стадионе.

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не знает поражений в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. На общем этапе команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью, что позволило ей занять третье место. В 1/8 финала «красные дьяволы» прошли «Реал Сосьедад»: после ничейного результата в гостях (1:1) они уверенно победили дома — 4:1.

Пока в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» идет уверенно, в АПЛ все иначе — 14-е место и тревожная серия из трех матчей без побед. В минувшем туре команда Рубена Аморима провалилась в Ньюкасле, уступив одноименной команде со счетом 1:4.

«Лион»

«Лион» добился ничейного для себя результата в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед», сравняв счет в самом конце матча — 2:2. Теперь французскому клубу предстоит ответная игра в Англии, однако нынешний «Олд Траффорд» едва ли можно назвать неприступной крепостью.

Общий этап «Лион» прошел без особых потрясений — четыре победы, три ничьи и лишь одно поражение позволили занять шестое место в таблице. В 1/8 финала подопечные Пауло Фонсеки не испытали никаких проблем со «Стяуа», одержав победы в обоих матчах — 3:1 в гостях и 4:0 дома.

В чемпионате Франции «Лион» занимает пятое место, продолжая борьбу за еврокубковые позиции. В крайнем туре команда одержала вторую подряд победу, обыграв в гостях «Осер» со счетом 3:1.

Личные встречи

Неделю назад во Франции команды разошлись миром — 2:2.

Всего в 5-ти официальных матчах «Манчестер Юнайтед» выиграл дважды и три встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» с коэффициентом 1.98.