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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Семшов объяснил, почему «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Кубке России

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением об игре «Ахмата» и «Локомотива» в очной встрече в рамках Кубка страны.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Ахмат в начале игры хорошо выглядел. Он не давал дышать "Локомотиву". "Ахмат" и контролировал мяч лучше. Но очень важна концентрация до последних минут. Тем более ауты от Самошникова до гола уже были опасны, но грозненцы с ними справлялись. Но в нужный момент не справились. И за одну минуту игра перевернулась.

    И во втором тайме уже "Локомотив" должен был счет удваивать. А вышедшие на замену игроки "Ахмата" игру его не усилили», — сказал Семшов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче первого этапа полуфинала Кубка России Пути регионов.

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