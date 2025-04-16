Семшов объяснил, почему «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Кубке России

Экс-футболист сборной Россииподелился мнением об игрев очной встрече в рамках Кубка страны.

«Ахмат в начале игры хорошо выглядел. Он не давал дышать "Локомотиву". "Ахмат" и контролировал мяч лучше. Но очень важна концентрация до последних минут. Тем более ауты от Самошникова до гола уже были опасны, но грозненцы с ними справлялись. Но в нужный момент не справились. И за одну минуту игра перевернулась.

И во втором тайме уже "Локомотив" должен был счет удваивать. А вышедшие на замену игроки "Ахмата" игру его не усилили», — сказал Семшов «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче первого этапа полуфинала Кубка России Пути регионов.