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    Садыгов назвал причину расторжения контракта с Артигой

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    Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Франком Артигой.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Данное решение приняло руководство клуба. Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

    15 апреля подмосковный клуб объявил об уходе 49-летнего специалиста.

    «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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