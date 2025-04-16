Садыгов назвал причину расторжения контракта с Артигой

Бизнесмен, имеющий отношение к, прокомментировал решение расторгнуть контракт с главным тренером команды

«Данное решение приняло руководство клуба. Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

15 апреля подмосковный клуб объявил об уходе 49-летнего специалиста.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

Календарь и таблица РПЛ

Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.