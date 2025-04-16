Садыгов назвал причину расторжения контракта с Артигой

Франк Артига Фото: globallookpress.com
«Данное решение приняло руководство клуба. Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».
15 апреля подмосковный клуб объявил об уходе 49-летнего специалиста.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.
Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.