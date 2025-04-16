Кварацхелия: Самое главное — выход «ПСЖ» в полуфинал

Форвард «ПСЖ»отреагировал на поражение от «Астон Виллы» в ответном матче Лиги чемпионов (2:3).

Парижане вышли в полуфинал турнира (первая игра — 3:1).

«Было тяжело. Мы начали с 2:0, но потом все изменилось. Самое главное — мы вышли в полуфинал. Нужно продолжать бороться и работать. Многое еще впереди, я думаю только о следующем матче.

Доннарумма? Он нам помог. Он отличный вратарь и очень хороший человек за пределами поля.

Сейчас трудно объяснить проблемы, с которыми мы столкнулись в ответной игре. Надо пересмотреть матч. Соперник много атаковал и играл длинными передачами, было тяжело. Но, как я уже сказал, самое главное — полуфинал», — цитирует Хвичу RMC Sport.