ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ
    Все новости спорта

    Эмери: В ответной игре с «ПСЖ» намерены написать историю

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Астон Вилла
    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, чего он ждет от второго матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

    Унаи Эмери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Эмери

    «Наша цель — строго придерживаться плана, быть последовательными на протяжении 90 минут. Наш план заключается в том, что, если мы обеспечим себе овертайм или серию пенальти, это будет замечательно.У меня есть опыт камбэков.

    Положительный и отрицательный. Но сейчас все по-другому. Мы хотим написать историю в "Астон Вилле". В прошлом году в Лиге конференций, в этом году — в Лиге чемпионов и, надеюсь, на долгие годы в еврокубках.У "ПСЖ" богатый опыт игры в выездных матчах, но наши болельщики будут передавать нам свою энергию, если мы будем хороши в тактическом и индивидуальном плане», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Астон Вилла» уступила в первой игре «ПСЖ» со счетом 1:3. Второй матч пройдет 15 15 апреля в Бирмингеме в 22:00 (мск).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команде Конте придется непросто
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры