Эмери: В ответной игре с «ПСЖ» намерены написать историю

Главный тренер «Астон Виллы»рассказал, чего он ждет от второго матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

«Наша цель — строго придерживаться плана, быть последовательными на протяжении 90 минут. Наш план заключается в том, что, если мы обеспечим себе овертайм или серию пенальти, это будет замечательно.У меня есть опыт камбэков.

Положительный и отрицательный. Но сейчас все по-другому. Мы хотим написать историю в "Астон Вилле". В прошлом году в Лиге конференций, в этом году — в Лиге чемпионов и, надеюсь, на долгие годы в еврокубках.У "ПСЖ" богатый опыт игры в выездных матчах, но наши болельщики будут передавать нам свою энергию, если мы будем хороши в тактическом и индивидуальном плане», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Астон Вилла» уступила в первой игре «ПСЖ» со счетом 1:3. Второй матч пройдет 15 15 апреля в Бирмингеме в 22:00 (мск).