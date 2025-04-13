Тудор: Мы играли неплохо на протяжении 87 минут

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(2:1).

«Мы могли решить исход раньше, последние 10 минут провели плохо. Тюрам потерял мяч, мы пропустили, и ребята заволновались.

Не хочу, чтобы люди думали, будто мы недовольны результатом. К нему нужно относиться как к уроку, который нужно усвоить. Это касается и вышедших на замену игроков — от них на поле требуется большего.

В целом мы играли неплохо на протяжении 87 минут, первый тайм так вообще был очень хорошим. Потом, когда они забили, игра стала напряженной, но это нормально. Идем дальше», — цитирует Тудора Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» продолжает гонку за место в Лиге чемпионов. У команды Игора Тудора 59 очков и текущее 3-е место в турнирной таблице. Ближайшие преследователи из «Аталанты» и «Болоньи» имеют игру в запасе.

«Лечче» не смог оторваться от зоны вылета, оставшись на 17-м месте Серии А с 26 баллами.