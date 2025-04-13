ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сасин«У "Сокола" сейчас каждый матч — как последний». Дмитрий Сасин — о борьбе в Первой лиге, взлете «Акрона» и первом голе за «Томь»
    Все новости спорта

    Тудор: Мы играли неплохо на протяжении 87 минут

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Лечче
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор дал комментарий по поводу матча против «Лечче» (2:1).

    Игор Тудор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Тудор

    «Мы могли решить исход раньше, последние 10 минут провели плохо. Тюрам потерял мяч, мы пропустили, и ребята заволновались.

    Не хочу, чтобы люди думали, будто мы недовольны результатом. К нему нужно относиться как к уроку, который нужно усвоить. Это касается и вышедших на замену игроков — от них на поле требуется большего.

    В целом мы играли неплохо на протяжении 87 минут, первый тайм так вообще был очень хорошим. Потом, когда они забили, игра стала напряженной, но это нормально. Идем дальше», — цитирует Тудора Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» продолжает гонку за место в Лиге чемпионов. У команды Игора Тудора 59 очков и текущее 3-е место в турнирной таблице. Ближайшие преследователи из «Аталанты» и «Болоньи» имеют игру в запасе.

    «Лечче» не смог оторваться от зоны вылета, оставшись на 17-м месте Серии А с 26 баллами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Бергамаски наконец-то обыграют «Болонью»
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Сливочные» будут спешить!
  • «Алавес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры