«Валенсия» выиграла два матча подряд, благодаря чему оторвалась от зоны вылета на 6 очков. Клуб обыграл «Мальорку» и мадридский «Реал». В целом «бэтмены» не проигрывают в турнире уже 5 матчей. Так что они сейчас в хорошей форме.
«Севилья» не в лучших кондициях, хотя и последние туры вышли не совсем простыми. Андалусийцы проиграли 3 матча подряд. Они уступили в дерби с «Бетисом», а также не смогли справиться «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» Мадрид.
«Валенсия» не проигрывает «Севилье» уже три матча. Последние две встречи команд завершились вничью с тотал меньше 2.5.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru опубликовал прогноз. В нем есть две ставки на выбор.
- «Валенсия» является фаворитом букмекеров за 2.31. На ничью можно поставить за 3.15. Ставка на победу «Севильи» принимается с коэффициентом 3.45.
- ИИ считает, что матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.