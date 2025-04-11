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    «Валенсия» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Валенсия» и «Севилья» сыграют в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча команд пройдет на «Месталье» 11 апреля. Старт поединка в 22:00 мск.

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    «Валенсия» выиграла два матча подряд, благодаря чему оторвалась от зоны вылета на 6 очков. Клуб обыграл «Мальорку» и мадридский «Реал». В целом «бэтмены» не проигрывают в турнире уже 5 матчей. Так что они сейчас в хорошей форме.

    «Севилья» не в лучших кондициях, хотя и последние туры вышли не совсем простыми. Андалусийцы проиграли 3 матча подряд. Они уступили в дерби с «Бетисом», а также не смогли справиться «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» Мадрид.

    «Валенсия» не проигрывает «Севилье» уже три матча. Последние две встречи команд завершились вничью с тотал меньше 2.5.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru опубликовал прогноз. В нем есть две ставки на выбор.

    • «Валенсия» является фаворитом букмекеров за 2.31. На ничью можно поставить за 3.15. Ставка на победу «Севильи» принимается с коэффициентом 3.45.

    • ИИ считает, что матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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