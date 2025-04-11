сыграют в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча команд пройдет на «Месталье» 11 апреля. Старт поединка в 22:00 мск.

«Валенсия» выиграла два матча подряд, благодаря чему оторвалась от зоны вылета на 6 очков. Клуб обыграл «Мальорку» и мадридский «Реал». В целом «бэтмены» не проигрывают в турнире уже 5 матчей. Так что они сейчас в хорошей форме.

«Севилья» не в лучших кондициях, хотя и последние туры вышли не совсем простыми. Андалусийцы проиграли 3 матча подряд. Они уступили в дерби с «Бетисом», а также не смогли справиться «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» Мадрид.

«Валенсия» не проигрывает «Севилье» уже три матча. Последние две встречи команд завершились вничью с тотал меньше 2.5.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru опубликовал прогноз. В нем есть две ставки на выбор.

опубликовал прогноз. В нем есть две ставки на выбор. «Валенсия» является фаворитом букмекеров за 2.31. На ничью можно поставить за 3.15. Ставка на победу «Севильи» принимается с коэффициентом 3.45.

ИИ считает, что матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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