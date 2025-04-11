Примера. «Барселона» сыграет против «Леганеса», «Алавес» примет «Реал», «Атлетико» — «Вальядолид»

Матчи 31-го тура испанской Примеры пройдут с 11 по 14 апреля

«Валенсия» — «Севилья» 1:0

«Валенсия» обыграла «Севилью» с минимальным счетом 1:0 в матче 31-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 45+4-й минуте, отличился Хави Герра.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Севилья 1:0 Гол: 1:0 Хави Герра (45 + 4') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Пепелу, 74'), Димитри Фулкье, Кристьян Москера, Сесар Таррега, Андре Алмейда (Рафаэль Мир Висенте, 74'), Луис Риоха (Муктар Дьякаби, 87'), Хави Герра (Фран Перес, 87'), Садик Умар (Уго Дуро, 60'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Луак Баде, Хосе Анхель Кармона (Хуанлу Санчес, 79'), Доди Лукебакио, Альберт Самби Локонга (Сауль Ньигес, 66'), Люсьен Агум, Джибриль Соу, Неманья Гудель (Адрия Педроса, 79'), Пеке (Станис Идумбо-Музамбо, 66'), Исаак Ромеро (Чидера Эджук, 66') Предупреждения: Хави Герра (46'), Кике Салас (72'), Хосе Анхель Кармона (73'), Димитри Фулкье (79'), Jose Gayà (81')

После этого матча «Валенсия» занимает 12-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Севилья» — на 13-й строчке (36).

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