Голкипер «Динамо» из Махачкалы считает, что пенальти был неверно назначен

Вратарь махачкалинскогоподелился мнением о назначенном пенальти в его ворота в конце гостевого матча 24-го тура РПЛ, в котором его команда оказалась сильнее московского— 2:1.

«Конечно, я удивился, что назначили пенальти. Илья Кирш не играл прям рукой. Назначили и назначили. Видите, как судьба распорядилась», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне махачкалинцы заработали 4 очка в противостоянии с «красно-белыми» — помимо сегодняшней победы «Динамо», команды разошлись миром в матче первого круга в Махачкале (1:1).

Команда из Дагестана занимает текущее 9-е место в турнирной таблице с 27 очками в активе.

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Следующий матч махачкалинцы проведут дома против «Оренбурга» 19 апреля.