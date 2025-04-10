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    Мостовой: Готов стать спортивным директором клуба РПЛ

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    Легендарный в прошлом советский и российский футболист Александр Мостовой сообщил о готовности занять руководящую должность в одном из клубов РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне.

    Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», — сказал Мостовой «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Недавно Мостовой выучился на тренера и получил лицензию категории А, что дает возможность ему работать с профессиональным клубом.

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