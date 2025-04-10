Мостовой: Готов стать спортивным директором клуба РПЛ

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне.
Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», — сказал Мостовой «СЭ».
Недавно Мостовой выучился на тренера и получил лицензию категории А, что дает возможность ему работать с профессиональным клубом.