Мостовой: Готов стать спортивным директором клуба РПЛ

Легендарный в прошлом советский и российский футболистсообщил о готовности занять руководящую должность в одном из клубов РПЛ.

«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне.

Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», — сказал Мостовой «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Недавно Мостовой выучился на тренера и получил лицензию категории А, что дает возможность ему работать с профессиональным клубом.