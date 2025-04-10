Мареска: Игроки должны думать, что им повезло играть в Лиге конференций с «Легией»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге конференций.

«Мы показали футболистам, какая атмосфера может быть на этом стадионе, чтобы они могли адаптироваться. Игроки должны думать, что им повезло принимать участие в таких матчах.

Выйдут ли Палмер и Джексон в стартовом составе на игру с "Легией"? Возможно, кто-то подумал, что они не играли с первых минут во встрече с "Брентфордом", чтобы выйти отдохнувшими на матч с "Легией". Но нет, нет, нет. Это не входило в наши планы», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

Матч «Легия» — «Челси» состоится 10 апреля и начнется в 19:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.