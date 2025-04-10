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    Мареска: Игроки должны думать, что им повезло играть в Лиге конференций с «Легией»

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче против «Легии» в Лиге конференций.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Мы показали футболистам, какая атмосфера может быть на этом стадионе, чтобы они могли адаптироваться. Игроки должны думать, что им повезло принимать участие в таких матчах.

    Выйдут ли Палмер и Джексон в стартовом составе на игру с "Легией"? Возможно, кто-то подумал, что они не играли с первых минут во встрече с "Брентфордом", чтобы выйти отдохнувшими на матч с "Легией". Но нет, нет, нет. Это не входило в наши планы», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

    Матч «Легия» — «Челси» состоится 10 апреля и начнется в 19:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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