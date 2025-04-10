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    «Ливерпуль» думает снова отдать в аренду Мамардишвили

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    По данным издания Estadio Deportivo, английский «Ливерпуль» в следующем сезона снова рассматривает возможность отдать в аренду Георгия Мамардишвили.

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    Мерсисайдцы купили 24-летнего грузина летом 2024 года у испанской «Валенсии» и оставили его в аренде на сезон. Сам Мамардишвили уже сообщил руководству «Ливерпуля», что не готов быть большую часть сезона на лавке, а хочет играть.

    В случае, если не будет продан основной вратарь команды Алиссон, грузинский голкипер готов отыграть его год за «Валенсию» с увеличением заработной платы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне Мамардишвили сыграл 26 матчей за «летучих мышей», из них в 6 отстоял на ноль и пропустил 41 гол.

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