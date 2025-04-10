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    «Рапид» обыграл «Юргорден» в гостях

    «Юргорден» — «Рапид»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций между шведским «Юргорденом» и австрийским «Рапидом» в Стокгольме зафиксирована победа гостей — 0:1.

    Никлас Хедль
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    Никлас Хедль

    За первые 45 минут команды ни разу не отличились забитыми мячами.

    Во втором тайме «Рапид» открыл счет благодаря автоголу Хампуса Финнделла на 62-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Юргорден — Рапид Вена 0:1
    Гол: 0:1 Хампус Финнделл (автогол) (62') Юргорден: Якоб Ринне, Адам Штоль, Маркус Даниэльссон, Кэйта Косуги, Хампус Финнделл, Нино Жугель (Miro Tehno, 89'), Тобиас Гулликсен (Виктор Берг, 83'), Сантери Хаарала (Isak Alemayehu Mulugeta, 77'), Аугуст Приске, Оскар Фаллениус, Jacob Une Рапид Вена: Никлас Хедль, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Бендегуз Болла, Дион Белё (Маттиас Зайдль, 61'), Мориц Освальд, Лукас Гргич (Тобиас Боркейт, 77'), Аман Ромео (Ноа Бишоф, 61'), Луис Шауб (Андрия Радулович, 85'), Исак Янссон, Еркан Кара (Гвидо Бургшталлер, 85') Предупреждения: Луис Шауб (27'), Бендегуз Болла (43'), Хампус Финнделл (61'), Андрия Радулович (90')

    Ответная встреча между командами пройдет 17 апреля в Вене.

    Победитель данной пары встретится с лучшей командой в противостоянии между словенским «Целе» и итальянской «Фиорентиной».

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