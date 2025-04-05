«Алания» — «Шинник»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 27-го тура Первой лиги Россиина выезде переигралсо счетом 2:1.

На гол Дато Черткоева гости смогли ответить точными ударами Джона Жонатана и Бена Загре.

Футбол. Россия. Первая лига Алания — Шинник 1:2 Голы: 1:0 Chertkoev D. (21'), 1:1 Джонатан Джон (24'), 1:2 Бен Загре (58') Алания: Георгий Натабашвили, Аллон Бутаев, Макар Чирков (Gogniev S., 84'), Артем Исик, Виктор Нафиков (Gogniev R., 60'), Алан Хугаев, Datiev Z. S. (Сослан Качмазов, 60'), Kazantsev D., Zakirov A. M. (Давид Кокоев, 76'), Chertkoev D. (Руслан Дауров, 76'), Kozyrev A. Шинник: Михаил Опарин, Бен Загре, Артур Черный, Седрик Гогуа, Джонатан Джон (Павел Шакуро, 80'), Никита Мирошниченко (Тимофей Шипунов, 71'), Руслан Куль, Артём Голубев, Василий Алейников, Артем Малахов, Захар Федоров Предупреждение: Артем Исик (56')

Календарь и таблица РПЛ

Таким образом, «Шинник» набрал 32 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, «Алания» (23) осталась на 15-м месте.