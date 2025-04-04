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    Энрике: Мы последний представитель Франции в ЛЧ, для нас это дополнительный источник мотивации

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями о предстоящей встрече с «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительный источник мотивации. Я знаю Унаи Эмери и его способность анализировать соперников и делать свои команды сильнее. Он топ-тренер и показал это в разных клубах.

    Мы знаем, с каким соперником придется столкнуться. В прошлом сезоне "Астон Вилла" играла на очень высоком уровне. В этом сезоне она стала более цельной командой», — приводит слова испанского специалиста ESPN.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первый матч четвертьфинала между действующим чемпионом Франции и «Астон Виллой» пройдет 9 апреля в Париже. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

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