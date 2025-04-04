Энрике: Мы последний представитель Франции в ЛЧ, для нас это дополнительный источник мотивации

Главный тренер ПСЖподелился мыслями о предстоящей встрече св четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительный источник мотивации. Я знаю Унаи Эмери и его способность анализировать соперников и делать свои команды сильнее. Он топ-тренер и показал это в разных клубах.

Мы знаем, с каким соперником придется столкнуться. В прошлом сезоне "Астон Вилла" играла на очень высоком уровне. В этом сезоне она стала более цельной командой», — приводит слова испанского специалиста ESPN.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый матч четвертьфинала между действующим чемпионом Франции и «Астон Виллой» пройдет 9 апреля в Париже. Начало матча в 22:45 по московскому времени.