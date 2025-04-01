1 апреля состоится матч полуфинала Кубка Франции, в которомбудет противостоять гиганту Лиги 1. Начало игры в 21:10 мск.

«Дюнкерк» проводит неплохой сезон. В Лиге 2 клуб пытается зацепиться за путевку в высший дивизион. В Кубке страны он уже превзошел все ожидания, пройдет «Брест» и «Лилль». Так что ПСЖ не стоит расслабляться.

Для «парижан» нынешний сезон во Франции должен стать успешным. Команда Энрике выиграет Лигу 1. Ну а чтобы дополнить картину, она, конечно же, будет идти к победе в Кубке. Она выиграла 4 последних матча и показала неплохую результативность.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что ПСЖ не будет иметь никаких проблем с соперником. Подробнее в прогнозе.

считают, что ПСЖ не будет иметь никаких проблем с соперником. Подробнее в прогнозе. Коэффициенты букмекеров хорошо отображают шансы хозяев на успех: 23.0 на победу «Дюнкерка», 1.10 на победу ПСЖ.

ИИ ставит на крупную победу ПСЖ с результатом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дюнкерк» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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