«Дюнкерк» проводит неплохой сезон. В Лиге 2 клуб пытается зацепиться за путевку в высший дивизион. В Кубке страны он уже превзошел все ожидания, пройдет «Брест» и «Лилль». Так что ПСЖ не стоит расслабляться.
Для «парижан» нынешний сезон во Франции должен стать успешным. Команда Энрике выиграет Лигу 1. Ну а чтобы дополнить картину, она, конечно же, будет идти к победе в Кубке. Она выиграла 4 последних матча и показала неплохую результативность.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что ПСЖ не будет иметь никаких проблем с соперником. Подробнее в прогнозе.
- Коэффициенты букмекеров хорошо отображают шансы хозяев на успех: 23.0 на победу «Дюнкерка», 1.10 на победу ПСЖ.
- ИИ ставит на крупную победу ПСЖ с результатом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дюнкерк» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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