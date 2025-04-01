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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    «Дюнкерк» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ
    1 апреля состоится матч полуфинала Кубка Франции, в котором «Дюнкерк» будет противостоять гиганту Лиги 1 ПСЖ. Начало игры в 21:10 мск.

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    «Дюнкерк» проводит неплохой сезон. В Лиге 2 клуб пытается зацепиться за путевку в высший дивизион. В Кубке страны он уже превзошел все ожидания, пройдет «Брест» и «Лилль». Так что ПСЖ не стоит расслабляться.

    Для «парижан» нынешний сезон во Франции должен стать успешным. Команда Энрике выиграет Лигу 1. Ну а чтобы дополнить картину, она, конечно же, будет идти к победе в Кубке. Она выиграла 4 последних матча и показала неплохую результативность.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что ПСЖ не будет иметь никаких проблем с соперником. Подробнее в прогнозе.

    • Коэффициенты букмекеров хорошо отображают шансы хозяев на успех: 23.0 на победу «Дюнкерка», 1.10 на победу ПСЖ.

    • ИИ ставит на крупную победу ПСЖ с результатом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Дюнкерк» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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