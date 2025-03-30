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    Радимов считает, что Соболев проиграл конкуренцию в «Зените»

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    Напомним, что форвард был заменен в перерыве матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

    «Как бы мы ни относились к Соболеву, жалко, не жалко — это профессиональный вид спорта. На данный момент, особенно после этого матча, он проиграл конкуренцию. Сейчас он в конце очереди после Кассьерры, Лусиано и прочих нападающих», — заявил Радимов «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 15 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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