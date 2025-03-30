Радимов считает, что Соболев проиграл конкуренцию в «Зените»

Экс-футболиствысказался об игре нападающего «сине-бело-голубых»

Напомним, что форвард был заменен в перерыве матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

«Как бы мы ни относились к Соболеву, жалко, не жалко — это профессиональный вид спорта. На данный момент, особенно после этого матча, он проиграл конкуренцию. Сейчас он в конце очереди после Кассьерры, Лусиано и прочих нападающих», — заявил Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 15 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.