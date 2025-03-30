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    Кристиан Пулишич«Наполи» — «Милан». Онлайн
  • 21:35
    • «Зенит» во втором тайме разгромил «Рубин»
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    «Зенит» во втором тайме разгромил «Рубин»

    «Зенит» — «Рубин»: счет матча 4:0, обзор гола

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    В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» в родных стенах разгромил «Рубин» со счетом 4:0.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    Все мячи были забиты во второй половине встречи. Их авторами стали Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьера и Андрей Мостовой.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Рубин 4:0
    Голы: 1:0 Лусиано Гонду (51'), 2:0 Густаво Мантуан (59'), 3:0 Матео Кассьерра (73'), 4:0 Андрей Мостовой (75'), 5:0 (61') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нино (Нуралы Алип, 14'), Густаво Мантуан (Mimovic O., 70'), Вильмар Барриос (Юрий Горшков, 83'), Луис Энрике, Вендел, Максим Глушенков (Матео Кассьерра, 46'), Педро Родригес (Андрей Мостовой, 70'), Александр Соболев (Лусиано Гонду, 46') Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Илья Рожков (Руслан Безруков, 70'), Игор Вуячич, Егор Тесленко, Велдин Ходжа (Александр Зотов, 63'), Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 67'), Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву (Рустам Ашурматов, 63'), Валентин Вада (Богдан Йочич, 56'), Марвин Чуни (Олег Иванов, 56') Предупреждение: Густаво Мантуан (35')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 46 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Рубин» с 32 баллами идет седьмым.

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