Кыргызстан — Катар: счет матча 3:1, обзор голов

В матче восьмого тура квалификации на ЧМ-2026 сборнаяпереиграла командусо счетом 3:1.

В составе победителей отметились Валерий Кичин, Александр Мищенко и Алимардон Шкуров. За гостей забил Ахмед Сухаиль.

У Кыргызстана стало шесть очков и пятое место в турнирной таблице. У Катара осталось 10 пунктов и четвертая позиция.

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В параллельной игре сборная Индонезии минимально победила команду Бахрейна со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Оле тер Хаар Ромени на 24-й минуте.

В активе Индонезии теперь 9 очков и четвертое место в группе. У Бахрейна 6 баллов и пятая строчка.