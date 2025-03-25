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    Кыргызстан победил Катар в квалификации ЧМ-2026, Индонезия выиграла у Бахрейна

    Кыргызстан — Катар: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Киргизии Сборная Катара
    В матче восьмого тура квалификации на ЧМ-2026 сборная Кыргызстана переиграла команду Катара со счетом 3:1.

    сборная Кыргызстана
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    сборная Кыргызстана

    В составе победителей отметились Валерий Кичин, Александр Мищенко и Алимардон Шкуров. За гостей забил Ахмед Сухаиль.

    У Кыргызстана стало шесть очков и пятое место в турнирной таблице. У Катара осталось 10 пунктов и четвертая позиция.

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    В параллельной игре сборная Индонезии минимально победила команду Бахрейна со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Оле тер Хаар Ромени на 24-й минуте.

    В активе Индонезии теперь 9 очков и четвертое место в группе. У Бахрейна 6 баллов и пятая строчка.

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