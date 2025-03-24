ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеОт нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ»
  • 09:57
    • Спаллетти прокомментировал вылет Италии из Лиги наций
  • 09:40
    • Мирра Андреева не вышла в 4-й круг турнира в Майами
    Все новости спорта

    Ребров: Сборная Украины не заслужила победу в Бельгии

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Бельгии Сборная Украины Футбол Украины
    Наставник сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги стыкового матча Лиги наций против Бельгии. Украинцы уступили в гостях со счетом 0:3 и не смогли выйти в Лигу А.

    Сергей Ребров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ребров

    «Какие эмоции? Как и у всех болельщиков. Все расстроены. Мы не заслуживали победы. Должны были играть с мячом, играть вперед, но, к сожалению, играли против агрессивного соперника. Гораздо лучше контролировали мяч, чем в первой игре.

    Нужно ли делать трагедию из-за невыхода в дивизион А? Сейчас после игры все расстроены и считают, что это трагедия. Я считаю, что важно подготовиться к отборочному циклу. Сейчас у нас есть две товарищеские встречи, где можно проверить кандидатов — и все, больше ничего нет. Задача — попасть на чемпионат мира, и мы будем готовиться к отборочному циклу», — сказал Ребров MEGOGO.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане уничтожат латвийцев?
  • Англия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?
  • Польша — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сумеют ли финны одолеть литовцев?
  • Литва — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры