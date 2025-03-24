Ребров: Сборная Украины не заслужила победу в Бельгии

Наставник сборной Украиныподвел итоги стыкового матча Лиги наций против Бельгии. Украинцы уступили в гостях со счетом 0:3 и не смогли выйти в Лигу А.

«Какие эмоции? Как и у всех болельщиков. Все расстроены. Мы не заслуживали победы. Должны были играть с мячом, играть вперед, но, к сожалению, играли против агрессивного соперника. Гораздо лучше контролировали мяч, чем в первой игре.

Нужно ли делать трагедию из-за невыхода в дивизион А? Сейчас после игры все расстроены и считают, что это трагедия. Я считаю, что важно подготовиться к отборочному циклу. Сейчас у нас есть две товарищеские встречи, где можно проверить кандидатов — и все, больше ничего нет. Задача — попасть на чемпионат мира, и мы будем готовиться к отборочному циклу», — сказал Ребров MEGOGO.