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    Мотта выступил с посланием после своего увольнения из «Ювентуса»

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    Тиагу Мотта, накануне уволенный из туринского «Ювентуса», обратился к руководству клуба и болельщикам «старой синьоры».

    Тиагу Мотта
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    Тиагу Мотта

    «Я пережил напряженные моменты, каждый день стремился совершенствоваться. Я благодарю владельцев "Ювентуса" за предоставленную мне возможность стать частью этого великого клуба, руководство и всех людей, которые поддерживали меня ежедневно, игроков — за работу и преданность делу, которые они продемонстрировали с первого дня. Я желаю болельщикам и "Ювентусу" всего наилучшего в будущем», — цитирует Мотту La Gazzetta dello Sport.

    Календарь и таблица Серии А

    42-летний Мотта летом 2024 года возглавил «Ювентус» после ухода Массимилиано Аллегри. Вчера, 23 марта, он был уволен из клуба, а вместо него тренером стал хорват Игор Тудор.

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