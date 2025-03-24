Мотта выступил с посланием после своего увольнения из «Ювентуса»

, накануне уволенный из туринского, обратился к руководству клуба и болельщикам «старой синьоры».

«Я пережил напряженные моменты, каждый день стремился совершенствоваться. Я благодарю владельцев "Ювентуса" за предоставленную мне возможность стать частью этого великого клуба, руководство и всех людей, которые поддерживали меня ежедневно, игроков — за работу и преданность делу, которые они продемонстрировали с первого дня. Я желаю болельщикам и "Ювентусу" всего наилучшего в будущем», — цитирует Мотту La Gazzetta dello Sport.

Календарь и таблица Серии А

42-летний Мотта летом 2024 года возглавил «Ювентус» после ухода Массимилиано Аллегри. Вчера, 23 марта, он был уволен из клуба, а вместо него тренером стал хорват Игор Тудор.