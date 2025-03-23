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    • «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты
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    «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты

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    42-летний Тиагу Мотта покидает пост главного тренера туринского «Ювентуса».

    Тиагу Мотты
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    Тиагу Мотты

    «Клуб благодарит Тиаго Мотту и всех его сотрудников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — сообщает официальный сайт «старой синьоры».

    Календарь и таблица Серии А

    Пока исполняющим обязанности главного тренера будет экс-защитник «Ювентуса» Игор Тудор. Хорват завтра, 24 марта, проведет первую тренировку во главе команды.

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