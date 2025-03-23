«Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты

42-летнийпокидает пост главного тренера туринского

«Клуб благодарит Тиаго Мотту и всех его сотрудников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — сообщает официальный сайт «старой синьоры».

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Пока исполняющим обязанности главного тренера будет экс-защитник «Ювентуса» Игор Тудор. Хорват завтра, 24 марта, проведет первую тренировку во главе команды.

Тиагу Мотта летом 2024 года возглавил «Ювентус», перейдя из «Болоньи». Сейчас туринцы идут на пятом месте в Серии А с 52 очками.