Сильянов: Ребята старались играть на Дзюбу, но такой установки не было

Защитник сборной Россиивысказался о рекорде нападающего

Дзюба в ворота Гренады (5:0) забил свой 31-й мяч в футболке сборной и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Мы все поздравили Артёма с этим. Команда ему помогла, в частности Лёша Батраков помог — создал ему голевой момент. Да и все ребята старались играть на него. Хотя у нас не было такой задачи.

Не было ли установки? Ее не было. Но, внутренне все сами хотели, чтобы Артём забил», — цитирует Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.