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    Сильянов: Ребята старались играть на Дзюбу, но такой установки не было

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Гренады
    Защитник сборной России Александр Сильянов высказался о рекорде нападающего Артема Дзюбы.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    Дзюба в ворота Гренады (5:0) забил свой 31-й мяч в футболке сборной и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    «Мы все поздравили Артёма с этим. Команда ему помогла, в частности Лёша Батраков помог — создал ему голевой момент. Да и все ребята старались играть на него. Хотя у нас не было такой задачи.

    Не было ли установки? Ее не было. Но, внутренне все сами хотели, чтобы Артём забил», — цитирует Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

    25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.

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