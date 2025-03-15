«Химки» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Антон Заболотный Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начнется в 14:30 мск.
«Химки»: Кокарев, Филин, Степанов, Голубович, Фаринья, Бакаев, Берковский, Корредера, Мехия, Заболотный, Руденко.
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
Прогноз на матч «Химки» — «Ахмат» доступен по ссылке.
После 20 сыгранных матчей «Химки» идут на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав 19 очков.
«Ахмат» (17) располагается на 14-й позиции.