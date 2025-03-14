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    «Спартак» — «Зенит»21-й тур РПЛ. Семшов верит в победу «Динамо» над «Локо», Журавель не ждет голов в матче «Спартака» и «Зенита»
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    Сергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит» в 21-м туре РПЛ

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    В РФС объявили судейские назначения на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу «Спартак» — «Зенит» обслужит Сергей Иванов.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

    15 марта (суббота)

    «Оренбург» — «Факел»: судья — Артём Любимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Олег Соколов.

    «Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Резников.

    «Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

    16 марта (воскресенье)

    «Акрон» — ЦСКА: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Эдуард Малый.

    «Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Ростов» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

    «Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» и «Зенит» лидируют в таблице после 20 туров. У обеих команд по 43 набранных очка.

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