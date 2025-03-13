Черчесов: В сборную просто так не попадают, но Дзюба забивает, отдает

Известный российский тренервысказался о вызовев сборную России.

«Воспринял это решение Карпина позитивно. В сборную просто так не попадают, но Дзюба забивает, отдаёт. Артём в хорошей форме. Сборная — это сегодня и сейчас. Хоть и во время бана можно и нужно думать о перспективах, но Дзюба заслужил, поэтому я его поздравляю.

Падёт ли рекорд? Зная Дзюбу, точно падёт. Но он же сам себя в составе не выпустит. Ему надо доказывать на тренировках, а дальше всё будет зависеть от того, выпустят ли его на поле или нет, решит ли так главный тренер», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

19 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с Гренадой, а 25 марта встретится с командой Замбии.