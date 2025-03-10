Анчелотти: Куртуа восстановится к среде

Главный тренер «Реала»высказался о состоянии голкипераи полузащитникапосле победы над «Райо Вальекано» (2:1) в 27-м туре Примеры.

«Беллингем вернулся в хорошей форме. У Куртуа есть небольшие проблемы, но я думаю, что он быстро восстановится к среде. Игра Беллингема была хорошей. Как я уже сказал, мне очень понравился первый тайм, потому что мы сильно прессинговали.

Мы могли сделать счет 3:0 после перехвата мяча, мы играли интенсивно и качественно. Во втором тайме мы снизили свой уровень», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

12 марта «Реал» встретится в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой «сливочных» со счетом 2:1.