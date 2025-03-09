«Наполи» со скрипом обыграл «Фиорентину». Конте преследует «Интер»

«Наполи» ждал эту победу — и сразу пошёл вперёд
Для «Наполи» этот матч был ключевым. Команда потеряла лидерство в таблице из-за серии неудач, а Антонио Конте ждал победы дольше, чем в любом другом своем клубе из топ-5 европейских лиг.
Хозяева сразу взвинтили темп. Уже на 10-й минуте Джакомо Распадори обязан был открывать счёт, но с нескольких метров пробил прямо в Давида Де Хеа после передачи Джованни Ди Лоренцо.
Вскоре «Наполи» получил ещё один момент — Лукаку упал в борьбе с Пьетро Комуццо в штрафной, но арбитр не увидел оснований для пенальти.
Однако вскоре бельгиец всё же нашёл свой шанс. На 25-й минуте Скотт Мактоминей нанёс мощный удар с линии штрафной, Де Хеа сумел отбить, но мяч отскочил прямо на ногу Лукаку. Форвард уверенно отправил его в сетку — 1:0. Этот гол стал для него десятым в сезоне и первым с 25 января.
«Фиорентина» сопротивлялась, но пропустила снова
Гости ответили моментом Мойзе Кина, который пробил головой после углового, но мяч прошёл выше.
«Наполи» продолжал давить: Ди Лоренцо угодил в перекладину, а Де Хеа несколько раз спасал «Фиорентину» от второго гола, отражая удары Спинаццолы и Распадори.
Во втором тайме хозяева продолжили наращивать давление, и на 59-й минуте Распадори удвоил преимущество. Он начал комбинацию в центре поля, затем получил пас от Лукаку и точно пробил мимо Де Хеа — 2:0.
Гол Гудмундссона обострил концовку, но не спас «Фиорентину»
На 67-й минуте «Фиорентина» неожиданно вернулась в игру. Мойзе Кин изящно пяткой выдал передачу на Альберта Гудмундссона, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — 2:1.
Гости пытались развить успех, но «Наполи» уверенно контролировал ситуацию. В концовке мог забивать Джованни Симеоне, который убежал один на один, но не сумел переиграть Де Хеа.
«Фиорентина» пошла ва-банк, даже Де Хеа подключился к последнему угловому, но безуспешно.
Конте всё ещё в чемпионской гонке
«Наполи» наконец прерывает неудачную серию и продолжает борьбу за Скудетто. Эта победа стала для неаполитанцев первым чемпионатным дублем над «Фиорентиной» с сезона 2020/21.
Для команды Винченцо Итальяно поражение стало пятым за шесть последних матчей, а впереди у «Фиорентины» ещё и важнейшая ответная встреча Лиги конференций против «Панатинаикоса».