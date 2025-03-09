«Наполи» со скрипом обыграл «Фиорентину». Конте преследует «Интер»

«Наполи» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и одержал важнейшую победу над «Фиорентиной» (2:1), тем самым сохранив интригу в борьбе за Скудетто. Голы Ромелу Лукаку и Джакомо Распадори помогли команде Антонио Конте одержать первую победу в Серии А с января.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Фиорентина 2:1 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (26'), 2:0 Джакомо Распадори (60'), 2:1 Альберт Гудмундссон (66') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Жуан Жесус, 90'), Билли Гилмор, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай (Филип Биллинг, 87'), Маттео Политано (Матиас Оливера, 82'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 87') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 59'), Лука Раньери (Марин Понграчич, 59'), Роб Холдинг, Пьетро Комуццо (Матиас Морено, 74'), Шер Ндур, Данило Катальди (Лукас Бельтран, 82'), Николо Фаджоли, Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Алессандро Буонджорно (48'), Альберт Гудмундссон (64'), Марин Понграчич (88')

«Наполи» ждал эту победу — и сразу пошёл вперёд

Для «Наполи» этот матч был ключевым. Команда потеряла лидерство в таблице из-за серии неудач, а Антонио Конте ждал победы дольше, чем в любом другом своем клубе из топ-5 европейских лиг.

Хозяева сразу взвинтили темп. Уже на 10-й минуте Джакомо Распадори обязан был открывать счёт, но с нескольких метров пробил прямо в Давида Де Хеа после передачи Джованни Ди Лоренцо.

«Наполи» — «Фиорентина» globallookpress.com

Вскоре «Наполи» получил ещё один момент — Лукаку упал в борьбе с Пьетро Комуццо в штрафной, но арбитр не увидел оснований для пенальти.

Однако вскоре бельгиец всё же нашёл свой шанс. На 25-й минуте Скотт Мактоминей нанёс мощный удар с линии штрафной, Де Хеа сумел отбить, но мяч отскочил прямо на ногу Лукаку. Форвард уверенно отправил его в сетку — 1:0. Этот гол стал для него десятым в сезоне и первым с 25 января.

«Фиорентина» сопротивлялась, но пропустила снова

Гости ответили моментом Мойзе Кина, который пробил головой после углового, но мяч прошёл выше.

«Наполи» продолжал давить: Ди Лоренцо угодил в перекладину, а Де Хеа несколько раз спасал «Фиорентину» от второго гола, отражая удары Спинаццолы и Распадори.

«Наполи» — «Фиорентина» globallookpress.com

Во втором тайме хозяева продолжили наращивать давление, и на 59-й минуте Распадори удвоил преимущество. Он начал комбинацию в центре поля, затем получил пас от Лукаку и точно пробил мимо Де Хеа — 2:0.

Гол Гудмундссона обострил концовку, но не спас «Фиорентину»

На 67-й минуте «Фиорентина» неожиданно вернулась в игру. Мойзе Кин изящно пяткой выдал передачу на Альберта Гудмундссона, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — 2:1.

«Наполи» — «Фиорентина» globallookpress.com

Гости пытались развить успех, но «Наполи» уверенно контролировал ситуацию. В концовке мог забивать Джованни Симеоне, который убежал один на один, но не сумел переиграть Де Хеа.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» пошла ва-банк, даже Де Хеа подключился к последнему угловому, но безуспешно.

Конте всё ещё в чемпионской гонке

«Наполи» наконец прерывает неудачную серию и продолжает борьбу за Скудетто. Эта победа стала для неаполитанцев первым чемпионатным дублем над «Фиорентиной» с сезона 2020/21.

«Наполи» — «Фиорентина» globallookpress.com

Для команды Винченцо Итальяно поражение стало пятым за шесть последних матчей, а впереди у «Фиорентины» ещё и важнейшая ответная встреча Лиги конференций против «Панатинаикоса».