Главный тренер мадридского «Реала»заявил, что по своей воли не работается покидать «сливочных».

«Я никогда не приму решение уйти отсюда, оно останется за президентом. Это уникальный клуб. Им владеют сосьос, нет президента, который вкладывает деньги. Флорентино Перес берет на себя только возможные убытки.

Принадлежность к "Мадриду" передается по наследству и обеспечивает сохранение истории, традиций и культуры. Это прекрасно понимали президент Бернабеу, а теперь и Флорентино.

Ценности клуба неоспоримы, никогда не будет игрока, который мог бы быть больше, чем клуб», — заявил итальянский специалист Mundo Deportivo.

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Несколько дней появилась информация о переговорах «Реала» и тренера «Байера» Хаби Алонсо и его возможном назначении летом 2025 года.