Левников рассудит «Рубин» и «Спартак» в 20-м туре РПЛ

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России. Тур пройдет с 7 по 9 марта.

7 марта (пятница)

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов.

8 марта (суббота)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский.

«Факел» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков.

ЦСКА — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Шадыханов.

9 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Сергей Карасев.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников.

Календарь и таблица РПЛ

После 19 туров «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали одинаковое количество очков — по 40.