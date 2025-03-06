Левников рассудит «Рубин» и «Спартак» в 20-м туре РПЛ

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
7 марта (пятница)
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов.
8 марта (суббота)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский.
«Факел» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков.
ЦСКА — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев.
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Шадыханов.
9 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Сергей Карасев.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников.
После 19 туров «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали одинаковое количество очков — по 40.