«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал Сосьедад»

На общем этапе Лиги Европы «Реал Сосьедад» занял 13-е место, набрав 13 очков. Команда из Сан-Себастьяна одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 13:9.

В стыковых матчах «Реал Сосьедад» встретился с «Мидтьюлланном». Испанский клуб обыграл датчан в обоих матчах (2:1 в гостях и 5:2 дома) и прошел дальше.

На прошлый выходных «Реал Сосьедад» крупно уступил «Барселоне» в Ла Лиге — 0:4. После 26-ти туров подопечные Иманоля Альгуасиля занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с 18-ю очками напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв третье место на общем этапе. «Красные дьяволы» одержали 5 побед при трех ничьих, ни разу не уступив. Разница забитых и пропущенных мячей составила 16:9.

В прошедшее воскресенье команда Рубена Аморима вылетела из Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в серии пенальти на стадии 1/8 финала и завершил выступление на турнире.

В крайнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ипсвичем» — 3:2. После 27-ми туров «красные дьяволы» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Личные встречи

Последний раз «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой на групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/2023. Команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0.

Всего в 6-ти очных матчах «Манчестер Юнайтед» выиграл трижды, «Реал Сосьедад» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.15.