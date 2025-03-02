«Аугсбург» — «Фрайбург»: счет матча 0:0, обзор

сыграл вничью с(0:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь поединок хозяева 5 раз ударили в створ и совершили 11 фолов. «Фрайбург» трижды угрожал воротам соперника и подал 2 угловых.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Фрайбург 0:0 Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис, Фрэнк Аниика, Кристиян Якич (Арне Майер, 79'), Фредрик Йенсен (Мерт Кёмюр, 64'), Мариус Вольф, Алексис Клод-Морис, Филлип Тиц (Стив Мунье, 74') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 62'), Мерлин Рёль (Михаэль Грегорич, 84'), Рицу Доан, Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн (Николас Хефлер, 84'), Лукас Хёлер (Эрен Динкчи, 74') Предупреждения: Димитрис Яннулис (45'), Кильянн Сильдийя (80')

После этого матча «Аугсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Фрайбург» — на 5-й строчке (40).