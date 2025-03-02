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    «Аугсбург» и «Фрайбург» не смогли выявить сильнейшего

    «Аугсбург» — «Фрайбург»: счет матча 0:0, обзор

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    «Аугсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь поединок хозяева 5 раз ударили в створ и совершили 11 фолов. «Фрайбург» трижды угрожал воротам соперника и подал 2 угловых.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Фрайбург 0:0
    Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис, Фрэнк Аниика, Кристиян Якич (Арне Майер, 79'), Фредрик Йенсен (Мерт Кёмюр, 64'), Мариус Вольф, Алексис Клод-Морис, Филлип Тиц (Стив Мунье, 74') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 62'), Мерлин Рёль (Михаэль Грегорич, 84'), Рицу Доан, Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн (Николас Хефлер, 84'), Лукас Хёлер (Эрен Динкчи, 74') Предупреждения: Димитрис Яннулис (45'), Кильянн Сильдийя (80')

    После этого матча «Аугсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Фрайбург» — на 5-й строчке (40).

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