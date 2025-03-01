«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе

Встреча «Штутгарта» и «Баварии» обещала быть интересной: хозяева, находящиеся в борьбе за еврокубковые места, были настроены дать бой чемпиону. И в первой половине матча они действительно выглядели лучше, но Майкл Олисе перевернул игру, а ошибки соперника помогли мюнхенцам оформить очередную победу.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Бавария 1:3 Голы: 1:0 Ангело Штиллер (34'), 1:1 Майкл Олисе (45'), 1:2 Леон Горецка (64'), 1:3 Кингсли Коман (90') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 70'), Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Джейми Левелинг (Энцо Мийо, 70'), Атакан Каразор (Эрмедин Демирович, 81'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 81'), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Бавария: Мануэль Нойер, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Лерой Зане (Кингсли Коман, 62'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 87'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 87'), Жоау Палинья, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Хироки Ито, 87'), Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 76'), Гарри Кейн Предупреждения: Финн Ельч (39'), Юлиан Хабот (42'), Крис Фюрих (48'), Конрад Лаймер (59'), Леон Горецка (66'), Энцо Мийо (90 + 3'), Гарри Кейн (90 + 3'), Эрмедин Демирович (90 + 7')

«Штутгарт» вышел без страха, но «Бавария» ответила

Хозяева с первых минут начали прессинговать, стараясь не давать мюнхенцам свободного пространства. Уже в дебюте Дениз Ундав чуть было не открыл счёт, когда его удар пришёлся в каркас ворот. Это стало тревожным звонком для обороны «Баварии», которая явно не ожидала такого напора.

Мюнхенцы быстро пришли в себя и начали создавать моменты. Майкл Олисе и Джамал Мусиала должны были открывать счёт, но их удары оказались неточными. Казалось, что именно гости будут первыми радоваться забитому мячу, но случилось обратное.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

На 34-й минуте Ангело Штиллер выстрелил с 20 метров так, что Мануэль Нойер даже не успел среагировать — настоящий шедевр! Этот момент ещё больше завёл трибуны, а «Штутгарт» поверил, что может взять очки в матче против гранда.

Но удержать преимущество хозяевам не удалось. Перед самым свистком на перерыв Лерой Сане выдал филигранный проникающий пас на Олисе, который хладнокровно разобрался с ситуацией, отправив мяч в дальний угол мимо Нюбеля. Бывший игрок «Кристал Пэлас» вновь доказал, что быстро адаптировался в Бундеслиге.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

Ошибки «Штутгарта» и класс «Баварии»

Во втором тайме рисунок игры изменился. Теперь уже «Бавария» взяла мяч под контроль и начала методично вскрывать оборону соперника. Хозяева делали ставку на быстрые атаки, но Ундав и Диас не использовали свои шансы.

Ключевой момент случился на 64-й минуте. Голкипер Нюбель попытался начать атаку коротким пасом, но отдал мяч Штиллеру, который не успел среагировать, и его тут же накрыл Леон Горетцка. Немецкий хавбек моментально пробил в ближний угол, застав врасплох голкипера — 2:1.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

После этого «Штутгарт» выглядел подавленным. Команда всё ещё могла спастись, но физически уже подсела. «Бавария» грамотно контролировала темп игры, не позволяя сопернику создавать остроту у ворот Нойера.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Точку в матче поставил вышедший на замену Кингсли Коман. На 90-й минуте он воспользовался ошибкой Йоши Вагномана, который потерял мяч в центре поля. Француз подхватил снаряд, ворвался в штрафную и хладнокровно отправил его в пустые ворота, так как Нюбель выбежал слишком далеко.

Главные герои матча

MVP: Майкл Олисе

Француз провёл блестящий матч. Помимо важного гола, он раз за разом создавал моменты, брал игру на себя и буквально изматывал защитников «Штутгарта». Пожалуй, его можно назвать одним из лучших трансферов «Баварии» в последние годы.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

Разочарование: Гарри Кейн

А вот от Кейна снова ждали большего. Англичанин практически не был заметен, не получил ни одного реально удобного момента для удара и большую часть игры провёл в тени своих партнёров.

Также неприятной новостью для «Баварии» стала травма Альфонсо Дэвиса. Канадец, который только недавно вернулся в строй после мышечной травмы, снова был вынужден покинуть поле досрочно. Впереди матч Лиги чемпионов с «Байером», и потеря Дэвиса может стать серьёзной проблемой для Компани.

Что дальше?

Эта победа укрепила позиции «Баварии» в чемпионате — теперь у мюнхенцев 11 очков преимущества над «Байером», который свой матч проведёт в субботу против «Айнтрахта».

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

Для «Штутгарта» это уже третья подряд игра без побед. Команда по-прежнему находится в зоне еврокубков, но если не начать стабильно набирать очки, можно быстро скатиться вниз. В следующем туре им предстоит выезд в Лейпциг, где будет не менее сложно.

Календарь и таблица Бундеслиги

А «Бавария» уже переключается на Лигу чемпионов. В среду мюнхенцев ждёт встреча с «Байером», и этот матч обещает быть намного сложнее, чем сегодняшняя встреча в Бундеслиге.