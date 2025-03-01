«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе

«Штутгарт» вышел без страха, но «Бавария» ответила
Хозяева с первых минут начали прессинговать, стараясь не давать мюнхенцам свободного пространства. Уже в дебюте Дениз Ундав чуть было не открыл счёт, когда его удар пришёлся в каркас ворот. Это стало тревожным звонком для обороны «Баварии», которая явно не ожидала такого напора.
Мюнхенцы быстро пришли в себя и начали создавать моменты. Майкл Олисе и Джамал Мусиала должны были открывать счёт, но их удары оказались неточными. Казалось, что именно гости будут первыми радоваться забитому мячу, но случилось обратное.
На 34-й минуте Ангело Штиллер выстрелил с 20 метров так, что Мануэль Нойер даже не успел среагировать — настоящий шедевр! Этот момент ещё больше завёл трибуны, а «Штутгарт» поверил, что может взять очки в матче против гранда.
Но удержать преимущество хозяевам не удалось. Перед самым свистком на перерыв Лерой Сане выдал филигранный проникающий пас на Олисе, который хладнокровно разобрался с ситуацией, отправив мяч в дальний угол мимо Нюбеля. Бывший игрок «Кристал Пэлас» вновь доказал, что быстро адаптировался в Бундеслиге.
Ошибки «Штутгарта» и класс «Баварии»
Во втором тайме рисунок игры изменился. Теперь уже «Бавария» взяла мяч под контроль и начала методично вскрывать оборону соперника. Хозяева делали ставку на быстрые атаки, но Ундав и Диас не использовали свои шансы.
Ключевой момент случился на 64-й минуте. Голкипер Нюбель попытался начать атаку коротким пасом, но отдал мяч Штиллеру, который не успел среагировать, и его тут же накрыл Леон Горетцка. Немецкий хавбек моментально пробил в ближний угол, застав врасплох голкипера — 2:1.
После этого «Штутгарт» выглядел подавленным. Команда всё ещё могла спастись, но физически уже подсела. «Бавария» грамотно контролировала темп игры, не позволяя сопернику создавать остроту у ворот Нойера.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Точку в матче поставил вышедший на замену Кингсли Коман. На 90-й минуте он воспользовался ошибкой Йоши Вагномана, который потерял мяч в центре поля. Француз подхватил снаряд, ворвался в штрафную и хладнокровно отправил его в пустые ворота, так как Нюбель выбежал слишком далеко.
Главные герои матча
MVP: Майкл Олисе
Француз провёл блестящий матч. Помимо важного гола, он раз за разом создавал моменты, брал игру на себя и буквально изматывал защитников «Штутгарта». Пожалуй, его можно назвать одним из лучших трансферов «Баварии» в последние годы.
Разочарование: Гарри Кейн
А вот от Кейна снова ждали большего. Англичанин практически не был заметен, не получил ни одного реально удобного момента для удара и большую часть игры провёл в тени своих партнёров.
Также неприятной новостью для «Баварии» стала травма Альфонсо Дэвиса. Канадец, который только недавно вернулся в строй после мышечной травмы, снова был вынужден покинуть поле досрочно. Впереди матч Лиги чемпионов с «Байером», и потеря Дэвиса может стать серьёзной проблемой для Компани.
Что дальше?
Эта победа укрепила позиции «Баварии» в чемпионате — теперь у мюнхенцев 11 очков преимущества над «Байером», который свой матч проведёт в субботу против «Айнтрахта».
Для «Штутгарта» это уже третья подряд игра без побед. Команда по-прежнему находится в зоне еврокубков, но если не начать стабильно набирать очки, можно быстро скатиться вниз. В следующем туре им предстоит выезд в Лейпциг, где будет не менее сложно.
Календарь и таблица Бундеслиги
А «Бавария» уже переключается на Лигу чемпионов. В среду мюнхенцев ждёт встреча с «Байером», и этот матч обещает быть намного сложнее, чем сегодняшняя встреча в Бундеслиге.