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    Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Эрлинг Холанн на 12-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:1
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (12'), 0:2 Эрлинг Холанд (90 + 4') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Дестини Удоджи (Джед Спенс, 67'), Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 67'), Джеймс Мэддисон (Тимо Вернер, 82'), Бреннан Джонсон, Матис Тель (Деян Кулушевски, 66'), Вильсон Одобер (Сон Хын Мин, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Савиньо (Джеймс Макати, 90'), Матео Ковачич (Илкай Гюндоган, 90'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Джек Грилиш, 90'), Омар Мармуш (Филип Фоден, 74'), Николас Гонсалес (Бернарду Силва, 74'), Матеус Нунес Предупреждения: Родриго Бентанкур (31'), Джеймс Мэддисон (57'), Папе Сарр (87')

    Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» осталось 33 балла и 13-я строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Брентфорд» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1.

    На точный удар Йоана Виссы гости ответили забитым мячом Джейка О'Брайена.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Йоан Висса (45 + 4'), 1:1 Jake O'Brien (77') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Микаель Кайоде, 81'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Егор Ярмолюк, Витали Янельт, Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Paris Maghoma, 76'), Йоан Висса Эвертон: Бету, Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Джек Харрисон, Карлос Алькарас, Йеспер Линдстрём (Эшли Янг, 75'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 75'), Jake O'Brien Предупреждения: Егор Ярмолюк (80'), Карлос Алькарас (90')

    В активе «Брентфорда» 38 баллов и 11-е место. У «Эвертона» 32 очка и 15-я строчка.

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