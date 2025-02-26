1-й таймРеал Сосьедад — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Мадрид«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
  • 22:40
    • Хачанов проиграл Циципасу на турнире в Дубае
  • 19:45
    • Медведев вышел в третий круг на турнире в Дубае
    Все новости спорта

    Тедеев: Хочу видеть Дзюбу в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Я уже высказал мнение, что, конечно, хотел бы видеть Артема в команде. Но, наверное, должно что‑то произойти, определенные переговоры. Однозначно не могу дать ответа, но мое желание я уже озвучил и в прессе, и разговаривал с руководством. Посмотрим, на сегодняшний день нам важно начать год и как можно успешнее двигаться дальше. Основная задача — сохранить команду и с каждым днем становиться сильнее. Для этого, конечно, Артем для нас очень важен.

    "Кайрат"? Абсолютно ничего об этом не знаю. Слух — это слух. Я в данной ситуации с Артемом даже на эту тему не разговаривал ни разу, не вижу в этот никакого смысла. Он работает, тренируется, он вместе с командой в хорошем расположении духа и настроении. Надеюсь, в хорошей спортивной форме, потому что он все сборы провел вообще без каких‑либо сбоев, он постоянно внутри команды. Надеюсь, эта часть для него будет еще лучше, чем первая половина чемпионата», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

  • «Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
  • Эксклюзивное интервью с одним из самых колоритных тренеров в истории российского футбола
  • Вчера

    • В 11 играх в текущем сезоне Артем Дзюба смог забить три мяча и сделал три ассиста.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столичные гости оставят СКА без набранных очков?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Возьмет ли «Вест Хэм» верх над «Лестером»?
  • «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Милан» столкнется с проблемами в матче с «Болоньей»
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 26 февраля
  • 26/02/2025 в 23:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  5.13
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры