Тедеев: Хочу видеть Дзюбу в команде

Главный тренервысказался о будущем в команде нападающего

«Я уже высказал мнение, что, конечно, хотел бы видеть Артема в команде. Но, наверное, должно что‑то произойти, определенные переговоры. Однозначно не могу дать ответа, но мое желание я уже озвучил и в прессе, и разговаривал с руководством. Посмотрим, на сегодняшний день нам важно начать год и как можно успешнее двигаться дальше. Основная задача — сохранить команду и с каждым днем становиться сильнее. Для этого, конечно, Артем для нас очень важен.

"Кайрат"? Абсолютно ничего об этом не знаю. Слух — это слух. Я в данной ситуации с Артемом даже на эту тему не разговаривал ни разу, не вижу в этот никакого смысла. Он работает, тренируется, он вместе с командой в хорошем расположении духа и настроении. Надеюсь, в хорошей спортивной форме, потому что он все сборы провел вообще без каких‑либо сбоев, он постоянно внутри команды. Надеюсь, эта часть для него будет еще лучше, чем первая половина чемпионата», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

В 11 играх в текущем сезоне Артем Дзюба смог забить три мяча и сделал три ассиста.